Kas oskad ette kujutada oma tänu, kui sul on juhtunud nii ränk õnnetus, et oled kuu aega koomas ning pärast seda pead õppima uuesti sööma, jooma, liikuma? Sind aitab sinu laste teine vanem, kes on otsustanud, et minevikupatud ei loe, alustame uuelt, puhtalt lehelt ning kasvatame oma lapsed vaatamata kõigele siiski koos üles.