ESIMENE JA VIIMANE KORD ⟩ Orgiale läinud paar leidis eest midagi väga hullu: pühapäevad on nüüd äärmiselt ebamugavad

Auravalt kuumade mälestuste asemel on neil nüüd meenutused hõõguvkuumadest põskedest, sest vanemad või ämm ja äi pole kindlasti see seltskond, kellega oma seksuaalelu sooviksid arutada.

Pärast postitamist kogus ülestunnistus 1,6 miljonit vaatamist ja sellele järgnes Twitteri kasutajate kommentaaride tulv. Üks inimene tunnistas otse: «Minu halvim õudusunenägu.» Paarile tunti kaasa, sest selgelt mõisteti olukorra ebamugavust ja piinlikkuse taset. «Kui miski on siin elus ebamugav, siis on see just see olukord,» viskas järgmine kommenteerija õli tulle. Paar tunnistas, et ei kujuta järgmist perekondlikku õhtusööki õigupoolest veel ettegi. «Ma ei tea kas ja millal meie vahel suhtlemine jälle sundimatuks ja mugavaks muutub.»