RASKE TÖÖ VÕI HEAD GEENID? ⟩ Kate Middleton avaldas oma kadestamisväärse figuuri saladuse

Prints Williami abikaasa Walesi printsess Catherine kohtus invasportlastega, et õnnitleda neid edu puhul ragbi liiga maailmakarikaturniiril. Vestluses sportlastega rääkis monarh, kuidas tal õnnestub ennast vaatamata tihedale töögraafikule ja pere eest hoolitsemisele nii heas vormis hoida. Kate Middletoni sõnul püüab ta igal vabal ajal sporti teha. Ta rääkis millised on tema pere hommikud ja kuidas ta aega napsab, et enda päevane liikumisnorm kätte saada.