VAATA PILTE ⟩ Talvel tuleks end metsas riide panna just nii!

Heledad prillid on head, mul on kollased ja roosad, hämaras näeb paremini, ei jookse endale oksa silma ja tuul ja vihm on kergemini talutavad.

Riided on mul alati sellised, et saaks pikali visata, à la kannan magamiskotti seljas. Armastan seda pikutamise perspektiivi ja vaadet elule, ühendust maaga, see rahustab ja lahendab.

Ma käin looduses alati seelikuga, see on palju mõnusam. Suleseelikuid on juba igal vähegi talveriideid tootval firmal ja need tõesti meeldivad mulle rohkem. Ma ei käi ju niisama ka pükstega. Ja asjad, mida ma tõesti ei kanna, on nn suusapüksid, vabandan nende ees. No ei meeldi... isiklik antipaatia.

Hele-Mai Alamaa: «Ja nii kui sa saad õue ja saad natuke linnast välja, iga ilm on ilus. Eriti talvel.» Foto: Hele-mai Alamaa

Ilusaid värvilisi ja puhtast villast suusapesusid ma lausa jumaldan. Neid on mul mitu paari, külmema ilmaga laon kõik ülestikku.

Üle-eelmisel aastal sain kingituseks «päris talvesaapad», ja need on tõesti head. Siiani ma nendega veel kordagi külmetanud ei ole. Kaks paari villaseid sokke mahub ka sisse. See on investeering, mida ma mõistan. Seisan siis nendega kuus tundi lumes ja iga hetk mõtlen, no küll on head saapad.