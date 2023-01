UURING ⟩ Kas eestlased suhtlevad oma eksidega ja mis on selle suhtluse põhjus?

Seda teemat on vähe uuritud ja mõnes teadusartiklis väidetakse, et umbes kümme protsenti inimestest suhtleb oma eksiga, kuid üldiselt teda välditakse. Samas on ka uuringuid, mis näitavad, et üle 50 protsendi inimestest jääb oma eksiga ikkagi edasi suhtlema.