FOTOD ⟩ Kim Kardashian ostis oksjonilt printsess Diana ikoonilise ehte

Attallah rist on valmistatud ruudukujulistest ametüstidest, mida rõhutavad pisikesed teemandid. See on oma suuruse, värvi ja stiili poolest julge ehe, mis ei jää märkamata, ole sa siis usklik või lihtsalt moeguru!

«Meil on hea meel, et see teos on leidnud uue hingamise järgmise ülemaailmselt kuulsa nimeinimese käes,» ütles Sotheby's Londoni oksjonimaja juht Kristian Spoforth pressiteates. Ta lisas, et lõplik müügihind on enam kui kahekordne oksjonieelne väärtus, vahendab Vogue.