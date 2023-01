VAATA JA IMESTA ⟩ Naine lasi oma silmamunad mustaks tätoveerida

Paljud sotsiaalmeedia kasutajad on totaalselt segaduses, ega saa aru, miks naine endale midagi sellist teeb, riskides pimedaks jäämisega.

Siin videos on Kiki enne pöörast tätoveeringut:

Varasemalt on teada juhtumeid, kus inimesed on pärast selliseid protseduure pimedaks jäänud. Üks, kes hiljuti pärast sellist protseduuri pimedaks jäi oli poolatar Aleksandra Sadowska, vahendab Daily Mail.

Kiki Mary on silmamunade tätoveerimisest postitanud kaks videot, mis on kokku saanud üle 2,1 miljoni vaatamise. Kuna videod ei sobi nõrganärvilistele, siis me neid siia loosse ei sobi, kuid saad neid vaadata SIIT.