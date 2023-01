ETTEVAATUST ⟩ Nähtamatu oht, mis vargsi suhteid lõhub

On teada, et see hävitab töö- ja eraelu tasakaalu ning ohustab vaimset ja füüsilist tervist. Töönarkomaania.

Töönarkomaani elu keerleb töö ümber ja teised eluvaldkonnad (näiteks suhted) jäävad tähelepanuta. Seda on ka raske kontrolli alla saada, sest sissetulek on äärmiselt oluline ja enamik inimesi peavad selle nimel tööd tegema. Suur osa inimestest ei tee tööd vaid raha pärast, vaid nad tunnevad ka, et see annab nende elule tähenduse, eesmärgi ja nad saavad olla kasulikud. See tõstab enesehinnangut. Mõtestatud töö on väga oluline, et eluga rahul olla.