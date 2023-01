«Kuna me hoiame end abielu jaoks, on meil piirid paigas,» rääkis Kyndel Grove. «Ja ma ei taha kunagi suudelda kedagi, kes pole mu abikaasa, sest ma tunnen, et see on eriline tegevus.» Lisaks meeldib talle, et nende suhe ei toetu üksnes füüsilisele poolele. Kyndel lisas, et teda ei huvita, mida teised arvavad, sest ainuke, kellele ta püüab meeldida, on Jumal.