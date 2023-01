USKUMATU ⟩ Võipakk külmkapis andis infot, et majast leitud surnukeha oli seal lebanud juba aastakümneid

Maja, kust erakliku mehe surnukeha leiti, asub vaid paarikümne meetri kaugusel kohalikust pubist. Tühjalt seisva maja aknad on väljastpoolt laudadega üle löödud, et vähendada vandalismi võimalikkust. Politsei pakkus, et surnu võis majas lebada üle 20 aasta, sest külmkapist leiti võipakk, mille säilimisaeg lõppes 2001. aastal.