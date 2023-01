Nädal aega koolist puudunud poisi koju minnes avanes õudne vaatepilt

Juhtum leidis aset küll möödunud aasta märtsis, kuid ametnikud on alles nüüd uurimisega lõpuks ühele poole jõudnud. Politsei kahtlustab, et 37-aastane ema mürgitas oma 12-aastase poja ravimitega.

Lapsel väliseid vägivallatunnuseid ei tuvastatud. Miski ei viidanud sellele, et vahetult enne või pärast surma oleks korteris peale naise ja poisi veel teisi isikuid olnud.

Lahangus selgus, et lapse surma põhjustasid ravimid. Korterist leiti mürgistuse põhjustanud ravimid ja pakendid. Juhtumit uuriti mõrvana, kuna politsei kahtlustas, et lapse surma põhjustas tema ema.

Politsei hinnangul on vähetõenäoline, et ravimained sattusid lapse organismi juhuslikult. Seega kahtlustab politsei endiselt, et poisi surma põhjustas naine.