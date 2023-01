Mees nõuab oma naiselt lapsehoidmise eest palka – põhjus on väga hea

Anonüümseks jääda soovinud mees tahab, et tema naine talle lapsehoidmise eest veidi raha maksaks. Samuti peaks mees nõudma oma naiselt selgitusi tema käitumise kohta, aga see selleks.

Naine on selle vastu, et ta peaks oma mehele palka maksma, kuni mees nende ühise tütre eest hoolitseb.

Mees küsis selle kohta ka teiste inimeste arvamust ja paljud on seda meelt, et mees ikkagi võiks lapse eest hoolitsemise eest palka saada. Selle põhjus peitub üksikvanemast naabrimehes, kellega naine sageli kinos ja söömas käib. Naabrimehel on kaks last, kes antakse filmi- ja restoraniõhtu ajaks samuti naise abikaasa hoole alla.