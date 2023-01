Pehmed ja painduvad küüned, mis valjema heligi peale ära murduvad, on igavesed tüütused. Kas on aga mingigi muu variant peale selle, et lõigata küüned nii naha lähedalt maha kui võimalik? Ja siis käia ringi kätega, mis näevad välja nagu 14-aastase poisi omad. Loe altpoolt, mida teha!