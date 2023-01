ÄRA KAHTLUSTA ASJATULT ⟩ Märka neid muutuseid, sest siis on su kallimal patud hingel

Oxfordi ülikooli lõpetanud Macken Murphy (25) on muutunud ülimalt populaarseks ja tal on meeletult palju jälgijaid, sest ta on avaldanud märgid, mille puhul tuleks partneriga pikem vestlus maha pidada. Truudus, suhted ja abielu on selle mehe tööalane leivanumber, millega ta kirglikult tegeleb ja millest jagab oma teadmisi teistelegi.