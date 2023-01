KAS OSKAD ARVATA? ⟩ Põhjus, miks meestele ei meeldi, kui naine on seksi ajal peal

Seks püstijalu

Ehkki mõte on erutav, ei ole see meeste jaoks mugav asend – eriti kui ta sinust hulga pikem on. Paljudel meestel on raske niimoodi seksile keskenduda. See kehtib ka seksi kohta duši all, kus on kitsas ja libe ning võib valusasti kukkuda.

Keerulised poosid

Kui asi puudutab seksi, on mehed üsna sirgjoonelised. Neid ei huvita Kamasutra asendid, mille jaoks tuleb enne juhiseid lugeda, et aru saada, mispidi end väänata tuleb. Nad eelistavad poose, mis ei vaja palju selgitusi.

Naine peal

Lihtsalt istud ja naudid – võiks ju arvata, et enamiku meeste jaoks on see mõte väga ilus. Tegelikult see aga pole nii. Ja mitte seetõttu, et nad eelistaksid olla aktiivne osapool, vaid hoopis sellepärast, et naiste kiired liigutused panevad neid oma peenise pärast värisema. Mõtted murdunud meheaust peletavad seksiisu aga kaugele, kirjutab Cosmopolitan.

Lusikas