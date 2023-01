MIS JUHTUS? ⟩ Rolf Roosalu õuduste esinemispaigast: mul on piinlik, et meie ainus naisliige sellist kohtlemist pidi taluma

Saabudes heliproovi, kadus meil, Ansambel Legendil, igasugune usaldus selle peo suhtes ning helistasin Confido neuroloogiakeskuse juhile, kes meid sinna esinema organiseeris. Küsisin telefonis, et kas selliste tingimustega ruumis tulebki täna meil esineda ja teie töötajatel end hästi tunda? Palusin 50% arve ettetasumist või garantiikirja tegemist (meie etteasteni oli siis veel pea 3h aega), sest vastasel juhul me lavale ei lähe. Arrogantselt vastati, et tehku me kõigepealt oma töö ära ja siis räägime arvest!

Neuroloogiakeskuse juht tuli pärast telefonikõne ise kohapeale. Näitasin talle seda «saali» ja küsisin uuesti, et kuidas saab sellistes tingimustes esineda? Seepeale teatati: «Teie töö on olla seal mikrofonide taga ja mis siin ümber on, ei puutu teisse!» Kahetsusväärne on tõdeda, et veel tänasel päeval leidub sellise hoiakuga tegelasi ja eriti nende seas, kes on pea poole oma elust pühendanud sellele, et õppida, kuidas teisi inimesi AIDATA! Lisaks on mul kahju, et Legendi ainus naisliige pidi korraldaja poolt sellist kohtlemist taluma. Samuti need naistöötajad, kes juba vaikselt peole kogunesid ei olnud seda kõike ära teeninud!