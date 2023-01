UURING KINNITAB ⟩ Seda autot omavatel meestel võib olla keskmisest väiksem peenis

Mõni päev tagasi avaldatud uuring pärineb eksperimentaalpsühholoogia osakonnast ning selle viisid läbi professor Daniel C. Richardson, Joseph Devlin, Joseph S. Hogan ja Chuck Thompson.

Eksperimendi läbi viimiseks jagati selles osalenud meestele valeinformatsiooni selle kohta, milline on keskmine peenise suurus. Osadele meestele teatati suurem number, et panna nad arvama, et nende meheau on keskmisest väiksem. Tulemustest järeldati, et mehed hindasid sportautosid ihaldusväärsemaks, kui neile tekitati tunne, et neil on väike peenis.

«Kui meestega manipuleeriti nii, et nad tunneksid, et neil on suhteliselt väike peenis, hindasid nad sportautosid ihaldusväärsemaks kui siis, kui nad tundsid oma peenise üle uhkust,» avaldasid uuringu läbiviijad. See tuli eriti selgelt välja 30-aastaste ja vanemate meeste puhul.

Katse viidi läbi selliselt, et osalejad polnud hüpoteesist teadlikud – küsimused olid koostatud nii, et täpne uurimisküsimus jäi osalejatele lõpuni mõistatuseks.