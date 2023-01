Ingmar Kiviloo uus singel viib seiklema Ameerika Ühendriikide suurlinnadesse

Ingmari sõnul valmis lugu möödunud suve alguses, mil oli teada, et sügisest jätkab noormees õpinguid Ameerika Ühendriikides Berklee muusikakolledžis. «Mind valdasid juba enne ärasõitu suur õnnetunne ja elevus. Kohale jõudes [poetasin] ka mõned rõõmupisarad – olin seda hetke kaua-kaua oodanud ja siis oli see käes,» meenutas Kiviloo esimesi hetki uues elukohas.

«Iga lõpp on algus uus» tähendab Ingmarile uue peatüki algust isiklikus elus ning senise Eestis elatud perioodi lõppu, ent oma kuulajatele soovib muusik südamele panna järgmist: «Elu üle ei tule liialt muretseda ning igas hetkes on kõik täpselt nii nagu olema peab.»

Singli instrumentaal on üdini akustiline: kõlavad vaid keelpillid, klaver, flööt ja trummid. «Tunnen, et see lugu erineb tüüpilistest raadiolugudest juba kas või selle poolest, et loo sissejuhatus kestab nelikümmend sekundit, mis on tänapäeval ebatavaline,» sõnab Kiviloo. Noormees mängis ise sisse klaveri- ja viiulipartiid ning teiste instrumentidega tulid appi Eesti sõbrad, kes on Ingmarit muusikuteekonna algusest saati toetanud.