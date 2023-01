VALUS ⟩ Suudlemise ajal juhtunud õnnetus viis naise haiglasse

«Kas kellelgi teisel on ka keel suudluse ajal küljest rebitud?» uuris 34-aastane Türgi sisulooja. «See on kohutavalt valus.» Ta ei tea täpselt, kuidas see juhtus, sest ta oli suudlusest haaratud, kuni tundis valu. Õnneks tegid arstid suurepärast tööd ja protseduur läks edukalt.

«Suur tänu heade soovide eest, nad õmblesid mu keele kokku,» rääkis ta Instagramis. Ta rääkis, et oli selle mehega kuu aega tagasi tutvunud ja see oli nende esimene suudlus. «Ma ei tea, võib-olla ta ei oska tõesti suudelda. Minu nõuanne on, et ära isegi tereta mehi, kes on Skorpionid.»