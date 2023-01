PANE TÄHELE ⟩ Halvad harjumused, mis rikuvad sinu juukseid talvel

Juba ammustest aegadest on juukseid peetud mitte ainult ehteks, vaid ka isiklikuks kaitseks paljude hädade ja probleemide eest. Meie esivanemad teadsid juuksehooldusest palju, kasutades looduslikke saaduseid et hoida juuksed tugevana ja ilusana.

1. Külmal aastaajal ei tohi märgade juustega välja minna. Madalad temperatuurid ja läbistav tuul «kulutab» juuksekiu ära, verevool peanahas on häiritud ja juuksed muutuvad mitte ainult tuhmiks, vaid ka rabedaks ja kalduvad ka välja langema. Kanna talvel kindlasti mütsi ja vali selline, millel on satiinist vooder. Ära jäta juukseotsad välja külma kätte, vaid peida need jope sisse.