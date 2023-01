Ka väga rasune nahk vajab niisutust – tegelikult võib liigne rasu olla isegi märk sellest. Kunst on selles, et tuleb valida sinu nahatüübile sobiv niisutav kreem, et vältida ummistunud poore ja klaaskuulina läikivat nägu. Teisisõnu, sa vajad geeljat kreemi – need sisaldavad rohkem vett, on õlivabad ja imenduvad kiiresti nahka. Rikkalikud kreemid on tavaliselt õlipõhised ja jätavad naha veidi rasvaseks, mistõttu sobivad need kuivale nahale paremini.