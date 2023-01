NÕUANDED ⟩ Hädavajalik, kuid piinlik vestlus: kuidas lapsega rääkida porno ohtudest?

Enamik täiskasvanuid mäletab, kust nad esmase info seksi kohta said – oli see siis vanemate madratsi alt leitud Maaja või paar aastat vanema naabrilapse «loeng». Lapsed peavad kusagilt teadmisi hankima, sest nad on uudishimulikud, nagu ongi terve ja normaalne. Tänapäeva lastel on kõik klõpsu kaugusel, kuid see, mille otsa nad komistavad, on hulga vägivaldsem ja äärmuslikum kui eelnevate põlvkondade laste nähtu.