Kui sa mõtled mõne riietuse kohta, et ei tea, kas minu vanuses kõlbab sellist asja ülle tõmmata, siis vastus on: jah. Tõsi ta on, et stiil siiski kipub muutuma vanusega. Sellest hoolimata on ajatuid trende, mis inspireerivad nii 20- kui 60-aastasi. Allpool on kirjas kuus selle talve trendi, mis sobivad kõigile!