SA EI OLE KUNAGI ÜKSI ⟩ Meie näonahal käib agar paaritumine ja seltsielu

Pisikesed kaheksajalgsed lestad on inimsilmale nähtamatud. Nad on arenenud nii, et just inimnahk on neile sobilik elupaik. Me saame näolestad esiti oma vanemate käest ja hiljem vahetame neid pidevalt teiste lähedastega. Mõnus mõte, mida mõlgutada õhtul kallimaga voodis, kui romantiliselt üksteisele silma vaatate.

Näolestad on inimestele nii truud, et nende abil on suisa uuritud inimkeha arengut. Aega on neile antud vaid 20 päeva jagu – nad isegi ei kaka kordagi elu jooksul.

Nad kohtuvad pooriukse ees vastassoost lestaga, paarituvad ja jätavad endast maha 24 muna, millest kasvab uus põlvkond lesti, vahendab BBC. Üksteise külge põimunud lestad klammerduvad paaritumise ajal meie karvade külge – putukamaailma versioon lühtritel kiikumisest. Ja see porno su näos toimub öösiti, sellal kui sa õiglase und magad!