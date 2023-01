KAS PROOVIKSID? ⟩ Naine leidis üllatava viisi, kuidas säästa hõlpsa vaevaga 420 eurot

Endine baaridaam ei hooli neist, kes tembeldavad teda hulluks, ebanaiselikult või haisvaks, sest tema on see, kes hiljem rahapataka otsas naerab. Chloe viis need kaks muudatust sisse 2022. aastal ja on arvutanud, et säästab aastaga 420 eurot.

See on nõudnud aga kõvasti pühendumist. Ta jälgib kullipilgul, et duši all ei läheks üle kahe minuti aega. «Mind ei hirmuta põrmugi see tumedate karvade mets, mis on hakanud mühisema. Kannan oma karvu uhkelt nagu aumärki ja igapäevast meeldetuletust, et ma tegin otsuse olla ülimalt kokkuhoidlik, maksmaks kütte ja toidu eest.»