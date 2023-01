ŠOKEERIV ⟩ Kui naine loobus pärast 15 aastat beebipillidest, juhtus midagi ootamatut

30-aastane Tessa Bona, kes on end terve elu heteroks pidanud, väidab, et tema seksuaalne orientatsioon muutus, kui ta beebipillidega lõpparve tegi. Nende võtmisega alustas ta 15-aastaselt, et mentruatsiooni reguleerida, ja jäigi võtma.

Kuid pärast seda, kui ta mullu oma pikaajalise poiss-sõbraga lahku läks, otsustas ta, et saabunud on ideaalne aeg pillidest paus teha. Ta väidab, et just siis muutus kõik.