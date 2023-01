ETTEVAATUST ⟩ Tuhanded väikelapsed söövad kogemata kanepit

Ajakirjas Pediatrics ilmunud artikkel teatab, et alla kooliealiste laste kokkupuude kanepitoodetega on viimastel aastatel plahvatuslikult kasvanud. Ameerikas on viie aasta jooksul teadaolevalt olnud juba üle 7000 juhtumi, kus alla 6-aastane laps oli tarvitanud kanepit sisaldavat toodet.