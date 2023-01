KAS NÕUSTUD? ⟩ Rihanna avaldas, mis talle seksiisu peale ajab

Oma pesubrändi Savage X Fenty viimase kollektsiooni esitlusel rääkis Rihanna, et tal on kahju, et nii kaua aega on kulunud kehapositiivsuse levimisele. «Kuid kogu maailm on olnud tunnistajaks seksikuse mõiste ja ideaalide muutumisele. Mul on au olla osa sellest või isegi aidata naistel end esindatuna tunda. Tunnen, et minu töö on olnud unetuid öid väärt.»