Petetud naine: paljaste rindadega sõbranna rahuldas mu meest jõulukuuse all

Sõbranna ja mees vabandasid häbelikult, kuid vaid 24 tundi hiljem tabas naine nad jõulupuu alt. «Sõbranna oli paljaste rindadega ja rahuldas teda viisil, mida mina alati keeldusin tegemast… Hakkasin asju loopima ja ma ei suutnud lõpetada. Nad karjusid, et ma olen hull, nii et ma viskasin veel.» Lõpuks tormas ta vanemate juurde. Mees ja sõbranna on nüüd mõlemad viimase õe juures. Mees väidab, et on armunud.