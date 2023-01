Sõidueksamile ilmunud purupurjus lätlanna kaotas juhtimisõiguse enne selle saamist

Kohtueelses kriminaalmenetluses tuvastati, et naine, kelle joove oli rohkem kui 2,1 promilli, saabus 28. detsembril Daugavpilsi linnas sõidueksamile. Eksami ajal tähendas eksamineerija, et naisel on ilmselt joove ning katkestas sõidueksami, vahendab LSM.