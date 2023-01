TUPESÕBRALIK VALIK ⟩ Kui kannad sellisest materjalist aluspükse, siis vagiina tänab sind

Ehkki vagiina majandab üldiselt ise, tuleb omaltki poolt vaadata, et intiimtervis korras oleks. Üks asi, millele tasub mõelda, on aluspesu. Naised võivad aluspükse valides teinekord keskenduda stiilile ja seksikusele, kuid ekspertide sõnul on materjal esimene asi, mida oma igapäevast pesu valides vaadata.