NÄPUD EEMALE ⟩ Põhjus, miks ei tohi juuksuri juures ninapidi telefonis olla

Kui soovid salongist õnnelikuna välja lehvida, siis sul on vaja juuksuriga suhelda. Kui sa oled hõivatud telefoniga ja hiljem märkad viga, on juba hilja midagi ette võtta.

See pole aga ainus põhjus, miks on vaja telefon kõrvale panna. Kui sa sõrmitsed telefoni, pilk allapoole suunatud, võivad su juuksed tagantpoolt ebaühtlased jääda. Lisaks liigutad sa endale aru andmata pead. See on ka üks põhilisi juuksuri palveid: ära liiguta oma pead ise. Nurgad on olulised ja kui sa end liigutad, läheb nurk valeks.