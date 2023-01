VIDEO ⟩ Sheinist püksid tellinud naine sai pakki avades kreepsu

Naine kirjutas videos, et kannab muidu XXS-suurust ning just samas suuruses tellis ta endale ka soovitud püksid. Pakki kätte saades oli ta aga šokis, sest püksid ei olnud teps mitte tema mõõtu.

XXS-suuruses tellitud püksid pidid kirjelduse järgi tema parameetritele vastama, kuid pakist tulid välja kordades suuremad püksid, mille ühte säärde võiks korraga panna kaks jalga. Lisaks demonstreeris naine videos, et toote vööümbermõõt osutus kaks korda suuremaks, kui peaks.

Praeguseks hetkeks on videot vaadatud ligi 9 miljonit korda. Vaatajad avaldasid selle kentsaka olukorra kohta kommentaarides arvamust

«Miks on nii, et iga kord, kui keegi Sheini veebilehelt midagi ostab, saab ta vales mõõdus toote, aga mina saan alati õige?» kirjutas üks inimene mõtlemapaneva küsimuse.

«Tellisin samuti XXS-suuruses püksid ja need olid hiiglaslikud,» kirjutas ka kolmas kommenteerija.

Naine rääkis, et lemmiklooma riiete asemel sai ta hoopis inimestele mõeldud toote. Ta näitab postitatud videos, kuidas ta proovib jalga põlvini sokke, millel on kassikarvade muster. Lisaks on sokkide taldadel kujutatud käpapatju.