KUUS KUUD VOODIS! ⟩ Mees läbis ülikalli ja piinarikka protseduuri, et saada mõni sentimeeter pikemaks

Näitlejana leiba teeniv Rich otsustas läbida jalapikendusoperatsiooni, mille käigus murti ta reieluud mitmest kohast, et need kokku kasvades mehe pikemaks teeks. Protseduur läks maksma ligi 100 000 dollarit. Varem 165 sentimeetri pikkusest mehest sai sedasi 172 sentimeetri pikkune mees. Richi sõnul oli operatsioon oma raha ja piina väärt, kuna nüüd saab ta naistelt rohkem tähelepanu.

Naiste tähelepanu ei olnud aga ainus põhjus, miks mees operatsiooni kasuks otsustas. Viimane piisk tema kannatuste karikasse oli see, kui ta oli üle 50 erinevale casting'u-agentuurile saatnud oma CV ja muu informatsiooni ning palunud neilt ausat tagasisidet. Vastuseks tuli, et filmidesse otsitakse mehi, kes on vähemalt 172 sentimeetrit pikad – lühemad on väga harv erand.