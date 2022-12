PILDID ⟩ Arstid hämmingus: Indias sündis karvase seljaga laps

Väidetavalt on laps sündinud haruldase haigusega, mida nimetatakse hiiglaslikuks kaasasündinud melanotsüütiliseks neevuseks.

Käesoleva nädala alguses sündinud laps valmistas haiglapersonalile tõeliselt suurt hämmingut, kuna imiku selg oli paksult kaetud tumedate karvadega. Dr Pankaj Mishra ütles, et ta pole oma 22-aastase karjääri jooksul kunagi sellist juhtumit näinud.

Melanotsüütiline neevus on healoomuline kasvaja. Tegemist on kaasasündinud nahahaigusega, mida iseloomustab ebanormaalselt tume nahalaik, mille pinnal on sageli ka karvad.