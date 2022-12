VAATA VIDEOT ⟩ Armas mudilane teeb lumelauaga sõites silmad ette ka suurematele

«Siis läks nii, et meie Auni ei lasknud enam lauast lahti ja ta tahtis muudkui mäest alla lasta,» ütles tüdruku ema Annu.

Selgus, et Aunil on loomupärane anne, sest nii kui ta laua alla sai, oli tal suurepärane tasakaal. Annu nendib ka, et selles eas inimesed õpivad kiiresti selgeks mõne uue oskuse, mida nad teha tahavad.