PALJUD EI TEADNUD ⟩ Põhjus, miks ei soovitata talvel vannis käia

Tulikuum vann või dušš on pärast jääkülmast õuest tuppa tulemist kui tõeline õnnistus. Veeprotseduurid aitavad pärast pingelist ja stressirohket päeva lõõgastuda, naha vahele sooja tuua ja kergemast haigusest kiiremini üle saada.

Varem arvasime, et vannis või pikalt duši all olemine mõjub kehale soodsalt: avab poorid, soodustab paremat puhastumist ja koorimist ning ühtlasi pehmendab nahka. Häda on selles, et läbikülmununa õuest tuppa tulles kipume alateadlikult tavapärasemast kuumema vee vanni laskma, sest see aitab kiiremini üles soojeneda. Jahedam vesi ei tundu jällegi piisavalt mõnus. Tegelikult tekitab tulikuum vesi ainult uusi probleeme.

Fakt on see, et talvel ei vaja meie nahk nii sügavat puhastust kui teistel aastaaegadel. Nahal napib talvel toitaineid ning pikalt kuumas vannis ligunedes peseme nahalt maha niigi tagasihoidlikud varud!

Liiga kuum vesi aitab sellele protsessile kaasa. Seetõttu kurdame külmal ajal sageli kuivuse ja naha ketendamise üle ning arvame, et ebamugavuse põhjus peitub kuivas õhus ja küttesüsteemis.