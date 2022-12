FOTOGEENILISUS ON ÕPITAV ⟩ Lihtsad nipid, kuidas poseerida piltidel nagu Hollywoodi staar

Kätte on jõudnud aasta säravaim aeg, jõulu- ja aastavahetuspeod, seega on ka kordades suurem võimalus kaamerasilma ette jääda. Siinkohal on tark tegu võtta eeskuju Hollywoodi staaridest, kes näevad piltidel sageli veatud välja. Keegi ei sünni loomulikult täiusliku kehahoiaku ja kujuga, vaid see kõik on saavutatud õigete pooside abil. Toome teieni kasulikud nipid ja näpunäited, kuidas kaunilt fotodele jääda.