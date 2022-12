KAVAL ⟩ Endine Chaneli töötaja avaldas, mida petvad mehed oma abikaasadele kingivad

Ta selgitas, et põhjus, miks mehed ostsid sama lõhna, oli see, et nad ei tahtnud minna armukese juurest naise juurde, lõhnates teise naise järele. Ta lisas, et üks lõhn oli aga eriti populaarne petvate meeste seal. «See ei olnud kunagi Chanel No 5, sest selle ostsid nad oma emale. See ei olnud kunagi Chance. See oli alati Coco Mademoiselle.»