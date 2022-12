Puukborrelioosi kahtlustanud naise sümptomid olid põhjustatud veel hullemast

Tüdruku sõnul tekkisid tal 14-aastaselt günekoloogilised probleemid. Galeaz läks arsti juurde, vihjates, et kahtlased sümptomid on tingitud sellest, et teda oli hammustanud puuk. Arst andis tüdrukule ravimid ja lasi ta koju.

Galeazi seisund aga ei paranenud. Kaks aastat eiras ta sümptomeid, lootes, et need kaovad aja jooksul. «Lõpuks läksin uuesti perearsti juurde ja siis edasi juba günekoloogi jutule. Spetsialist vaatas mind üle ja ahhetas,» meenutab ta. Günekoloog teatas, et tüdruku emakakaela ees on tampoon.