ÜLE 700 000 FOTO ⟩ Meessoost haiglaõde vägistas aastaid patsiente ja filmis ning pildistas oma kuritöid

Kliiniku üks kaastöötaja avastas käesoleva aasta 8. juulik, et Lambros tõmbas teadvuseta patsiendil teki pealt, avas hommikumantli hõlmad ning paljastas tema suguelundid. Hoides oma pead patsiendi rindade ja suguelundite lähedal, poseeris ta oma telefonikaamerale. Kui Lambros mõistis, et keegi on palatisse sisenenud, viskas ta telefoni maha ja kattis patsiendi hommikumantliga.