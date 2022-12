ALATI KAUNIS ⟩ Kuninganna Silvia tähistab uue portreefoto avaldamisega oma 79. sünnipäeva

Kuninganna Silvia on rahvuselt sakslanna, lapsena elas ta kümme aastat ka Brasiilias. Rootsi kuningaga kohtus ta 1972. aastal Müncheni olümpiamängudel. Kuningas on oma intervjuudel korduvalt öelnud, et nende kohtumine oli armastus esimesest silmapilgust. Silvial ja kuningas Carl Gustavil on kolm last ning kaheksa lapselast.