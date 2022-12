JÕULUIME ⟩ Poolekilosena sündinud beebi tervenes ja lubati jõuluks koju

26-aastane Georgia põeb hemofiiliat ehk vere hüübimatust, mis võib põhjustada enneaegseid sünnitusi. Naine kahetseb siiani vanema poja kaotust, sõnades, et Jacksoni kaotamine oli halvim tunne, mida tunda on võimalik. «Tema emana tundsin ma pikka aega, et see on minu süü. Mu keha pettis teda. Kuid sisimas olin nii tänulik, et saime oma lapsega 15 ilusat päeva veeta.»

Paar ei plaaninud teist last saada, kuid Georgia jäi rasedaks vaid paar kuud pärast Jacksoni surma. «Kui ma sellest teada sain, oli see kõigi aegade suurim šokk,» sõnas naine. Lisaks šokile tundis Georgia ka kurbust, rõõmu ja ärevust tuleviku ees. Juba siis oli teada, et on suur tõenäosus, et temagi sünnib enneaegselt. Seepärast oli ema eriti õnnelik, kui sai poega esimest korda kallistada. Uskumatul kombel sündis Georgia teine poeg koguni veel väiksemana kui esimene, kuid see-eest nädal hiljem. «Teadsin, et ta võitleb kõvasti, et meiega siin olla, ja tema suur vend jälgis teda ülalt,» rääkis ema.