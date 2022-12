Kingid veel ostmata? Viimase minuti kingispikker, kui poed on juba ägedamatest asjadest tühjad

Kas oled avastanud end olukorrast, kus järgmisel päeval on jõulupidu, kuid lähedastele on veel kingid ostmata? Poodi jõudes käib seal suuremat sorti triangel ja alles on vaid jäägid? Vahest märkad kinkide puudumist nii hilja, et ainsana on avatud kodu juures asuv toidupood? Ei tasu muretseda, ka sellises olukorras on võimalik meeldejääv ja südamlik kingitus teha.