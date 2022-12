HEA TEADA ⟩ See on Jennifer Lopezi ikoonilise tagumiku saladus!

Kui Lopez mängis filmis «Hustlers» (2019), tuli tal rolli jaoks postitants selgeks õppida. Ta tunnistas, et see on füüsiliselt üks raskemaid asju, mis ta teinud on. «See on akrobaatiline, töötleb hoopis teistusuguseid lihasgruppe,» rääkis ta Jimmy Kimmeli vestlussaates. «Mida nad oma jalgadega teevad ja puha ning on pea alaspidi… see on raske. Mul on suur austus nende vastu, kes seda oskavad.»