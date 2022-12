ENNE JA PÄRAST ⟩ Naine käis varbaid lühemaks opereerimas

«Varbad olid minu jaoks suur ebakindlus, eriti kui ma kandsin kontskingi,» selgitas Athena. «See ei olnud armas, nii et ma leidsin lahenduse ja võtsin riski.» Novembris käis ta operatsioonil, mis läks edukalt. Lõikusest taastumine võib võtta kuni kuus nädalat.

«Nüüd on sul Gremlini jalad.»

«Su varbad nägid enne paremad välja. Need tasakaalustasid su laiu jalgu. Nüüd oleksid sul nagu koopainimeste jalad.»

Athena seisab kindlalt enda eest ja ütleb, et protseduur on parim asi, mida ta eales teinud on. Õnneks leidub tal ka toetajaid: