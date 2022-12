ÜLLATAV ⟩ Ootamatu seos surma ja seksiisu vahel

Jaapani Yamagata ülikooli teadlased uurisid üle kümne aasta rohkem kui 20 000 inimest – 8558 alla 40-aastast meest ja 12 411 naist – et uurida seost sugutungi ja surma vahel. Nad jõudsid järeldusele, et madala libiidoga meestel on peaaegu kaks korda (1,82 korda) suurem tõenäosus surra varakult mitmesuguste probleemide, näiteks südame-veresoonkonna ja vähi tõttu.

Seitse aastat pärast uuringu algust kontrollisid teadlased osalejaid. Nad leidsid, et 162 oli surnud vähki, ja selgus, et vähisurm oli oluliselt suurem nende meeste seas, kellel puudus seksuaalne huvi. See jäi kehtima ka siis, kui teadlased vaatasid lisaks vanust, vererõhku, diabeeti, kolesterooli, suitsetamist, alkoholitarbimist, kehamassiindeksit, haridust, perekonnaseisu – isegi seda, kui palju nad naersid või kui tugeva stressi all nad olid.