Kõik võidavad, kui asjad liiguvad ludinal. «Ilmselge probleem, mille puhul libestusaine aitab, on tupekuivus, mis on väga levinud ega puuduta ainult vanemaid naisi,» ütles Fox. «Tupekuivus on naise igakuise tsükli loomulik osa. Aeg on üle saada arvamusest, et tupekuivus tabab vaid menopausi ajal. Kõik, alates hormoonidest kuni ravimite ja stressini mõjutab, kui märjaks naine läheb.»