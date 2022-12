New Hampshire'i ülikooli andmetel aktiveerib suusasahistamine kogu keha. See tegevus nõuab ja arendab koordinatsiooni, tasakaalu, jõudu ja võimet tajuda oma kehaosade liikumist. Lisaks tugevdab see luid ja põlvi, sest treenib tõhusalt jalgu. Mäesuusatamisega võid põletada umbes 354 kalorit tunnis, murdmaasuusatamisega isegi 472.