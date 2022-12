«Olin üledoosi tõttu vahel isegi kaks korda nädalas EMOs.» Noor naine pääses kokaiinisõltuvusest napilt eluga

Ta oli 11-aastane, kui esimest korda narkootikume proovis. «Olin terve elu mõelnud, et ära tee midagi halba, ära tee midagi valesti,» avaldas ta. «Kuni kogesin seksuaalset kuritarvitamist. Isegi nii noorena tundsin, et see oli vale, kuid ma ei rääkinud sellest kellelegi. Pärast seda mu mõtteviis muutus – hakkasin arvama, et äkki on okei teha halbu asju.»